Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ’Şok Huzur ve Güven’ uygulamasına katıldı.

Kaymakam denetimlere katıldı 2

Kaymakam Demir, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerinin sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam denetimlere katıldı 3

Yozgatlılar kombileri fulleyin! Yozgatlılar kombileri fulleyin!

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Demir, kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığını belirtti.

Kaymakam denetimlere katıldı 1

Huzur ve Güven uygulamasında, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca araçlarda arama yapılırken, vatandaşların GBT sorgusu da yapıldı.

Kaynak: Hakan Demirbaş