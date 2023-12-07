Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ’Şok Huzur ve Güven’ uygulamasına katıldı.

Kaymakam Demir, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerinin sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Demir, kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığını belirtti.

Huzur ve Güven uygulamasında, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca araçlarda arama yapılırken, vatandaşların GBT sorgusu da yapıldı.