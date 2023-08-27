Yaşanılan kazaların arttığını söyleyen Yozgat Valiliğince bu kazaların sebebinin bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığı söylendi.

Valilikten yapılan açıklamada kazaların önlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlerin artırıldığı bildirilerek vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Kıymetli Hemşehrilerimiz; İlimiz genelinde sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı görülmektedir. Yapılan incelemelerde; ilimizde yaşanan kazaların bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Buradan hareketle; İlimiz genelinde huzur uygulamalarımız kapsamında, hem Emniyet hem de Jandarma Asayiş Uygulama Bölgelerimizde güvenlik ve trafik uygulamalarımız artarak devam edecektir. Amacımız cezalarla vatandaşımızın canını yakmak değil, bu güzelim ve güzide şehrimizin huzur ve güven ortamını pekiştirmektir. Görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, kurallara uyarak şehrimizin huzur ve güven ortamına katkı sunan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan