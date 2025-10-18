Aralarında husumet bulunan iki kişi sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa zamanda kavgaya dönüşmesiyle birlikte bir kişi pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Çankırı’da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında pompalı tüfekle defalarca ateş eden genç, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.Ç.D. (22) ile A.Ç.(17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. pompalı tüfekle A.Ç.D.'ye ateş ederek ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç.D. adliyeye sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın kovaladığı A.Ç.D.'nin arkasından pompalı tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor.