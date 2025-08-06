Bir alışveriş merkezinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan A.S. ve E.S. isimli şahıslar ile K.Ş., E.Ş. ve K.A. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine AVM’ye polis ekipleri geldi. Kavgada K.A., A.S. tarafından ’sallama’ olarak tabir edilen bıçakla kolundan yaralandı.

E.S. ise, K.Ş. tarafından sırtının ve karın bölgesinin 4-5 yerinden kesici aletle yaralandı. 2 yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, şüpheliler kavgada kullandıkları kesici aletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 6 Ağustos tarihinde saat 16.30 sıralarında Ankara Mamak ilçesindeki Anatolium AVM’de meydana geldi.