Akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada 20 yaşındaki bir şahıs, husumetli olduğu 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, L.B. (20), aralarında husumet bulunan O.G. (23), O.B. (23) ve T.A. (24) ile karşılaştı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine L.B., yanında taşıdığı tabancayla 3 kişiye art arda ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan O.G., O.B. ve T.A., vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde yaşandı.

Polis Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan L.B.’yi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair açıklama yapılmazken, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.