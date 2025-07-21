Olayda iki kardeş ile onları korumaya çalışan 75 yaşındaki babaanne yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Köroğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce yaşanan gerginlikte Halil Can Köroğlu (24) ile kardeşi Emirkan Köroğlu (18), akrabaları E.K.’yı darbettikleri gerekçesiyle aileler arasında husumet başladı. İki aile arasında süregelen gerginlik, dün akşam bir yakınının düğününden dönen gençlerin köyde karşılaşmasıyla yeniden alevlendi.

Düğün Dönüşü Kan Aktı

Düğün sonrası yolda karşı karşıya gelen Köroğlu kardeşler ile E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, Erdeniz K.’nın yanındaki bıçakla saldırıya geçmesiyle trajik bir hal aldı.

İddiaya göre, Erdeniz K. bıçakla Halil Can ve Emirkan Köroğlu'na art arda saldırarak ağır şekilde yaraladı. Bu sırada olaya müdahale ederek torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu (75) da saldırganın hedefi oldu ve o da bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Babaanne ve İki Torunu Kurtarılamadı

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Can, Emirkan ve Nazmiye Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, köyde büyük panik yaşandı. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Erdeniz K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı köyde güvenlik önlemleri artırılırken, hayatını kaybeden üç kişinin otopsi işlemleri sürüyor.