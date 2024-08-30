Hasan Arat’ın başkanlığı döneminde sıkça gündeme gelen Hüseyin Yücel’in ismi, transfer çalışmalarıyla yeniden medyada yer alıyor. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün kurucusu ve başarılı bir spor yöneticisi olarak tanınan Yücel, basketboldaki başarısının yanı sıra futbola olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Yücel, Saint Benoit Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Fransa’da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi ve İşletme alanında lisans eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunan Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın icra kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nü kurarak spor alanındaki kariyerine önemli bir adım atan Yücel, takımının ilk yılında Süper Lig’e yükselmesini sağladı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup’ta şampiyonluk yaşadı. Ayrıca, Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı.

Günümüzde Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Yücel, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmekte ve iki çocuk babasıdır.