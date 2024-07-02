Hüseyin Yücel, İstanbul doğumlu bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Saint Benoit Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra, sporu gençlere sevdirmek amacıyla 2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nü kurdu. Bu kulüp, kısa sürede Süper Lig'e yükselme başarısı gösterirken, 2022 yılında Avrupa'da FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşadı.

Hüseyin Yücel aynı zamanda Beşiktaş'ta da aktif bir rol oynamaktadır. Özellikle transfer çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Yücel, Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi ve 2. başkanı olarak görev yapmaktadır. Futbol ve basketbol sporlarına olan ilgisiyle bilinen Yücel, spor yönetimindeki başarılarıyla tanınmaktadır.

Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ile Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir ve iki çocuk babasıdır.