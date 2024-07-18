Hüseyin Yangın’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hüseyin Yangın kimdir? İşte detaylar…

HÜSEYİN YANGIN KİMDİR?

Hüseyin Yangın, Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. Rize doğumlu olan Hüseyin Yangın eski Pazarspor Başkanı'dır. İlköğrenimimi Pazar'da, orta öğrenimi Kabataş Erkek Lisesi ve Pazar Lisesi'nde bitirdi.

Yangın İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu'nun federe futbol kulübünde iki yıl başkanlık yaptı.

Hüseyin Yangın 1977 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi'ni bitirdi. Pazarspor ve üniversite takımında kalecilik yapan Hüseyin Yangın, 1991 yılında yönetimine girdiği Pazarspor'da 16 sene başkanlık yaptı.

Hüseyin Yangın'ın spor yöneticiliği 1975 yılında 20 yaşında iken fakültenin (İTÜ - YDO) federe kulübü başkanlığı ile başladı. Futbol kulübü yöneticiliği ise Pazarspor'un Profesyonel Liglere yükseldiği 1991-1992 sezonunda başladı. 10 yıllık yöneticilikten sonra 2001-2019 yılları arasında toplamda 16 yıl Pazarspor Kulüp Başkanlığı yaptı.

Hüseyin Yangın, evli ve Dicle Deniz isimli bir kızı bulunuyor.