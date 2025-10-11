Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, derin bir üzüntü yaşadı. Başkan Akın'ın kayınpederi, Bandırma’nın köklü sakinlerinden Hüseyin Ünal Öztozlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bandırma’da Yankı Uyandırdı

Öztozlu'nun vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde derin bir hüzne yol açarken, Balıkesir ile Bandırma kamuoyunda da geniş yankı buldu. Merhum Öztozlu için cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu. Cenaze namazı, 11 Ekim Cumartesi günü Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınacak. Öztozlu, namazın ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Başkan Akın Duygusal Paylaşımla Duyurdu

Başkan Ahmet Akın, acı haberi kişisel sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir taziye mesajıyla paylaştı. Akın, metninde duygusal ifadeler kullandı. Başkan Akın, "Hayat arkadaşım, değerli eşim Arbil’in babası, kıymetli kayınpederim Hüseyin Ünal Öztozlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânın cennet olsun baba" sözleriyle hislerini vurguladı.