Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Batman İl Başkanlığı'na atanan Hüseyin Şansi hakkında merak edilen detaylar ortaya çıktı. İşte Hüseyin Şansi'nin yaşamı, eğitim geçmişi ve kariyerine dair önemli bilgiler:

HÜSEYİN ŞANSİ KİMDİR?

1978 yılında Batman’da dünyaya gelen Hüseyin Şansi, eğitim hayatına doğduğu şehirde başlamış ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Batman'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise çeşitli alanlarda sürdürmüştür; biyoloji, adalet ve çalışma ekonomisi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca orta seviyede İngilizce ve Arapça bilgisine sahiptir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Kamu sektöründe uzun yıllar görev yapmış olan Şansi, şu anda Batman Sosyal Güvenlik Kurumu'nda İl Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Görev süresi boyunca Batman'ın ilçeleri ve şehrin demografik ve sosyo-kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulmuş, sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir rol oynamıştır.

Öğrencilik yıllarından itibaren manevi değerler üzerine odaklanmış teşkilatlarda etkin olarak görev yapmış olan Hüseyin Şansi, Milli Gençlik Vakfı’ndaki aktif görevlerine devam etmektedir. Ayrıca İlim Yayma Cemiyeti ve Kızılay’da üye olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmayı sürdürmektedir.

Hüseyin Şansi'nin atanması, bölgesel siyasette ve sosyal hizmetlerdeki deneyimiyle AK Parti'nin Batman'daki stratejik hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor.