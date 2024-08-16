Kastamonulu Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak Aydın bölgesinden sorumlu görevde bulunuyordu. 62 yaşındaki Kurtoğlu, Orgeneral rütbesine terfi ederek Ankara'da yeni görevine başlayacak.

HÜSEYİN KURTOĞLU'NUN KARİYER YOLU

1962 yılında İstanbul’da doğan Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul-Gültepe'de tamamladı. 1977 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ne ve 1981 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. 30 Ağustos 1985 tarihinde Jandarma Teğmen olarak mezun oldu.

Kariyerine 1986 yılında Tuzla Piyade Okulu ve 1987 yılında Jandarma Subay Okulu eğitimleriyle başlayan Kurtoğlu, çeşitli görevlerde bulunarak deneyim kazandı. 1987-1990 yılları arasında Silvan 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ve Yüksekova 2’nci Jandarma Sınır Tümeni gibi görevlerde yer aldı. İzmir-Aliağa, Siirt-Eruh ve Jandarma Lojistik Komutanlığı gibi görevlerle deneyimini artırdı.

1996 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1998 yılında Kurmay Subay olarak mezun olan Kurtoğlu, 2000 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamladı. Kurmay Subay olarak çeşitli görevlerde bulunan Kurtoğlu, 1998-2012 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda önemli görevlerde bulundu.

2016 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Hüseyin Kurtoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü ve 2017 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı. 2018 yılında Tümgeneral rütbesine terfi ederek 2020 yılına kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptı.

12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Korgeneral rütbesine terfi eden Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak Aydın'daki görevine atanmıştı. Şimdi ise Orgeneral rütbesine yükselerek Ankara'da görevine devam edecek.

Evli olan Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Fransızca bilmektedir.