Hüseyin Günay, 5 Ağustos 1986 tarihinde Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu.

Kariyer Hayatı

Gazetecilik kariyerine BBC Türkçe’de başladı.

Burada muhabirlik ve sunuculuk görevlerinde bulunduktan sonra NTV’nin Washington Temsilciliği görevine atandı.

Uzun süredir ABD’nin başkentinde görev yapan Günay, Beyaz Saray ve Kongre’den gelişmeleri canlı yayınlarla Türkiye’ye aktarmaktadır.

Eğitim hayatı

Çeşitli kaynaklara göre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Günay, ayrıca İngiltere ve Amerika’da gazetecilik üzerine deneyim kazandı.

Üniversitelerde öğrencilere medya alanında seminerler verdi.

Evli mi?

Hüseyin Günay, 2025 yılının Nisan ayında eğitim danışmanı Özge Özdemir ile Miami’de evlendi.

ABD’de öğrencilere danışmanlık yapan Özge Özdemir, uluslararası eğitim alanında çalışmalar yürütmektedir.

Kovuldu Mu?

ABD Başkanı Donald Trump'la ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sırasında ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu.

Görüntüler sonrası NTV'nin nasıl bir karar alacağı merak konusuyken Günay'dan kısa bir açıklama geldi.

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.