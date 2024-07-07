1994 yılında Karamürsel'de doğan, Bosna Hersek kökenli Hüseyin Gümüşalan, güreş kariyerine 2017 yılında adım atarak kısa sürede Türkiye yağlı güreş geleneğinde önemli bir yer edinmiştir. 2017 yılında 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlık unvanını kazanan Gümüşalan, ilk senesinde 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etmiştir.

2018 yılında 54 güreşe katılarak 6 birincilik, 7 ikincilik ve 11 üçüncülükle toplamda 24 kürsü kazanan Gümüşalan, 2019 yılında ise 30 güreşte 3 birincilik, 5 ikincilik ve 1 üçüncülükle 9 kürsü elde etmiştir. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle güreşlerin düzenlenmediği bir yıl geçiren Gümüşalan, 2021'de 17 güreşte 1 birincilik ve 1 üçüncülük almıştır.

2022 yılında 6. Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Güreşleri, 115. Fevziye Yağlı Güreşleri, 38. Karamürsel Yağlı Güreşleri, Tokat Topçam Yağlı Güreşleri, 563. Çağlak Yağlı Güreşleri, Milas Çomakdağ Gece Güreşleri, 14. Softaoğlu Mehmed Yağlı Güreşleri, 19. Derince İshakçılar Yağlı Güreşleri, 2. Ulugazi Yağlı Güreşleri ve 7. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluklar elde eden Gümüşalan, 2023 ve 2024 yıllarında da başarılarına devam etmiştir.

2024 yılında 30. Gönen Sebeplili Hüseyin Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak başpehlivanlık unvanını tekrar kazanan Hüseyin Gümüşalan, kariyerindeki başarı grafiğini yükseltmeye devam etmektedir. Gelecek yıllarda da güreş dünyasında adından sıkça söz ettirmesi beklenmektedir.

Doğum Yeri: Karamürsel

Doğum Yılı: 1994

Köken: Bosna Hersek

Güreş Kariyerine Başlama Yılı: 2017

Öne Çıkan Başarılar: 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başaltı boyunda üçüncülük, 2024 Gönen Sebeplili Hüseyin Yağlı Güreşleri birincilik.