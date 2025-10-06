Demirhan, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

Neler Oldu

Geçen yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan turistik, işçi ya da ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden Türk hacı adaylarını, Suudi Arabistan’da yetkililere şikayet ettiklerini söylemişti. Demirhan, kendi imkanlarıyla kutsal topraklara giden Türk vatandaşları için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ticari vizeyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Eskiden üç aylık hac dönemi olurdu; Ramazan’da gider, Kurban’da dönerlerdi. Ancak son yıllarda önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a çıkmak için otellerde bekleyen çok sayıda kişi vardı. Bu durum organizasyonumuzu ciddi şekilde aksatıyordu, biz de şikâyette bulunduk”

Görevden Alınmıştı

Bu sözlerin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu iddiayı yalanlamış, Ali Erbaş döneminde Demirhan görevden alınmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, farklı bir karar vererek Hüseyin Demirhan’ı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atadı.

Diyanet kaynakları ise bu konuyla ilgili, “Yeni genel müdürün, hac organizasyonlarındaki usulsüzlük iddialarının üzerine gitmesi gerekiyor. Özellikle hatırlı kişilere yönelik hac ve umre ödemeleri titizlikle araştırılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Demirhan kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Demirhan’ın hayatı, görevleri ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu.

Hüseyin Demirhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan kararname ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Görevden alınan Remzi Bircan’ın yerine göreve gelen Demirhan, uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet vermiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı

Resmî Gazete’nin 3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/376 sayılı kararında, Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey atamalar açıklandı. Bu kapsamda Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan görevden alınırken, yerine Hüseyin Demirhan atandı. Kararda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak yapılan değişiklikler detaylı şekilde yer aldı.

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca Hüseyin Demirhan, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştır.”

Eğitim Ve Görevleri Hakkındaki Bilgileri

1970 yılında Balıkesir’in İvrindi ilçesinde doğan Hüseyin Demirhan, ilk, orta ve lise öğrenimini Manisa’da tamamladı. İlahiyat alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Özellikle Hac Hizmetleri Daire Başkanlığı döneminde Mekke ve Medine’deki organizasyonlarda aktif rol oynadı.

Hac ibadeti sırasında milyonlarca Müslümanın güvenli şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için organizasyonlarda yer alan Demirhan, hac yolcularının ulaşım, konaklama ve irşad hizmetlerinin düzenlenmesinde önemli sorumluluklar üstlendi. Ayrıca göç ve manevi destek hizmetleri alanında da çalışmalar yürüttü.

Kritik Görevde Yer Alıyor?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her yıl yüzbinlerce vatandaşın kutsal topraklara güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan en kritik birimlerden biri. Hüseyin Demirhan’ın bu alandaki tecrübeleri, kendisinin göreve atanmasının ardındaki en önemli faktör olarak görülüyor.

Yeni dönemde hac ve umre organizasyonlarının daha verimli ve kapsamlı şekilde yürütülmesi bekleniyor. Özellikle dijital takip sistemleri, kafile yönetimi ve uluslararası iş birlikleri gibi alanlarda Demirhan’ın yenilikçi adımlar atması öngörülüyor.

Resmi Gazete kararıyla Diyanet’in en kritik birimlerinden birine atanan Hüseyin Demirhan, uzun yıllardır sürdürdüğü hac hizmetlerindeki deneyimini bu kez Genel Müdür sıfatıyla devam ettirecek. Kamuoyunun merak ettiği isim, önümüzdeki dönemde hac ve umre ibadetlerinin organizasyonunda önemli sorumluluklar üstlenecek.