1982 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Hüseyin Avni Karslıoğlu, bakanlık özel kalem müdürlüğü ve çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2001-2004 yıllarında Batum Başkonsolosluğu görevinde bulundu. 2004 yılına gelindiğinde Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürlüğünde, önce Daire Başkanlığı daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007-2008 yıllarında Bakü Büyükelçiliği görevini yaptı. 2008 yılında Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 18 Nisan 2008 – 16 Kasım 2011 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdürdü.

Hat Ustası Olarak’ta Tanınıyor

Almanca ve İngilizce bilen Hüseyin Avni Karslıoğlu, Gamze Karslıoğlu ile evlidir. 2 çocuğu vardır. Karslıoğlu, güzel yazı yazma sanatı hat ustası olarak da tanınıyor. 26 Eylül 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan büyükelçiler kararnamesi ile Almanya'ya büyükelçi olarak atandı. Bu görevine 15 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Hüseyin Avni Karslıoğlu, 2014 yılında Almanya’da geleneksel Oldenburg Kara Lahana Kralı unvanını alan ilk yabancı büyükelçi oldu. Alman Federal Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak addeden karar tasarısının kabul edilmesine Türkiye'den ilk diplomatik tepki olarak Almanya'ya büyükelçisi olan Hüseyin Avni Karslıoğlu 3 Haziran 2016 tarihinde Ankara'ya çağrıldı.

Hüseyin Avni Karslıoğlu, 11 Haziran 2016 tarihinde Dışişleri Bakanlığından yapılan atamalar ile Merkeze alındı.

Bulunduğu Görevler:

1983 - 1984 - İstihbarat ve Araştırma Dairesi, Aday Meslek Memuru, III. Katip

1984 - 1986 - III. Katip, II. Katip, Tahran Büyükelçiliği

1986 - 1990 - Muavin Konsolos, Sidney Başkonsolosluğu

1990 - 1991 - Personel Dairesi, Başkatip

1991 - 1992 - Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Başkatip, Özel Kalem Müdürü

1992 - 1996 - BM Daimi Temsilciliği, New York, Başkatip, Büyükelçilik Başkatibi, Müsteşar

1996 - 1997 - Amerika, Pasifik ve Uzak Doğu Dairesi, Şube Müdürü, Avrupa Dairesi, Daire Başkan Vekili, Şube Müdürü

1997 - 1998 - Orta Avrupa Dairesi, Daire Başkan Vekili

1998 - 2001 - Oslo Büyükelçiliği, Müsteşar