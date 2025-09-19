Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleşti.

Asu Altınbaş Kimdir?

Asu Altınbaş, Türkiye’nin tanınmış Altınbaş ailesinin bir ferdi olarak hem iş dünyasında hem de eğitim alanında görev aldı. Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak üniversite yönetimine katkı sağladı. Holding bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol oynadı.

Doğum tarihi kesin olarak açıklanmayan Asu Altınbaş’ın genç yaşta vefat ettiği bildirildi. Ailesi İstanbul merkezli faaliyet yürütüyor.

Vefat Sebebi ve Cenaze Töreni

Asu Altınbaş’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Cenazesi, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından aile kabristanına defnedildi. Aynı günün akşamı Büyükçekmece Alkent 2000 Sosyal Tesisleri’nde taziye programı düzenlendi.

İş Dünyası ve Kamuoyundan Tepkiler

Altınbaş Üniversitesi ve Altınbaş Holding yönetimi taziye mesajları yayımladı. Sosyal medyada “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır” dilekleri yoğun şekilde paylaşıldı. Vefatın nedeni hakkında net bilgi olmaması, kamuoyunda spekülasyonlara yol açtı.

Asu Altınbaş’ın ani vefatı, iş dünyası, akademik çevreler ve ailesi başta olmak üzere geniş bir kesimde derin üzüntü yarattı.