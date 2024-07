RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70 ve 71. Olağan Mali Genel Kurulu'na Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri, bakanlık personelleri ve çok sayıda kooperatif üyesi çiftçi katıldı.

Düzenlenen hiçbir toplantıda katılımın bu kadar yoğun olmadığını iddia ettiğini söyleyen Başkan Hüseyin Akay, “Bir mali genel kurul için bile Kayseri Şehir Stadyumu'nu dolduran bu anlamlı duruşunuz çok değerlidir. Emsal kuruluşların birkaç on kişi ile seçimli genel kurullarını yapabildiği bir ortamda bu katılımınız her türlü takdirin üzerindedir. Bilgisayar kayıtlarımıza göre şu ana kadar kayıt yaptırıp, statta yerini alan toplam sayımız 8 bin kişiyi aşıyor. İddia ediyorum hiçbir toplantıya bu kadar kadın çiftçi katılımı olmamıştır. Bu bir rekordur. Bu ihtişamlı tablo Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir çiftçisinin farklılığıdır. Zaten Orta Anadolu insanının geleneğinde, Anadolu'nun Türkleşmesinde, Bacıyan-ı Rum oluşumunun büyük rolü bulunmaktadır. Anadolu Kadınları, Türk Anaları, birlik bütünlük içerisinde büyük bir gayret ve mücadele ortaya koymuşlar, Anadolu'nun Türk yurdu olmasında erkekleri kadar sorumluluk almışlardır. Bu günkü şu tablo adeta bu ruhun hayat bulduğunun, yeniden canlandığının açık bir görünümüdür. Siz değerli çiftçilerimizin ekmek kapısı, çocuklarımızın geleceği bu güzide kuruluşlarımız artık 71 yaşında. Bugüne kadar bölge çiftçilerimize hizmet eden Kayseri Pancar Kooperatifi 1 Nisan 1953 tarihinde Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir illerinde yer alan çiftçi ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. İlk Yönetim Kurulu Başkanı; Hüseyin Birkan, Başkan vekili; Mehmet Karakimseli, Yönetim Kurulu Üyeleri; Arif Molu, Asım Batınay ve Kazım Özdoğan'dır. Bu bilgi vesilesi ile; ilk yönetim kurulumuz başta olmak üzere şimdiye kadar bu güzide kuruluşta görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kooperatif çalışanları, çiftçi ortaklarımızdan ebediyete intikal edenleri rahmetle yâd ediyorum. Halen hayatta olanlardan; sahteciliğe bulaşmamış, sahtecilikten ceza almamış, samimi bir gayretle çiftçilerimize hizmet etmiş olanlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akay, cesaretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyerek, “Bizler; doğru, başarılı gayret gösterenlerden aldığımız bayrağı daha yükseklerde dalgalandırmak için bütün gücümüzle, bilgi ve tecrübelerimizi ortaya koyarak, şanla, şerefle, cesaretle, fedakârlıkla sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Emanetinize hakkıyla ve layıkıyla sahip çıkıyoruz. O nedenle bugün burada, bu güzel toprakların bereketiyle harmanlanmış, emek ve alın teriyle yoğrulmuş bir topluluğun önünde bulunmaktan sizin başkanınız olmaktan onur duyuyorum. Aziz çiftçi kardeşlerim işte bugün geçmişimizi rahmetle yad ederken, geleceğimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmek için neler yapacağımızı konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Anadolu'nun bereketli topraklarında, sizlerin ve geçmişlerinizin emeği, sabrı ve fedakârlığı sayesinde büyüyen köklü, dev bir çınardır artık. Bugün bu köklü, dev çınar; dallarıyla geleceğe umut olan bir yapıya ulaşmıştır. Bu topraklarda her ekim bir umut, her hasat günü bir bayramdır ve bugünde bir şölen, bir düğün, bir bayramdır. İşte bu nedenle; hep birlikte üretmenin verdiği mutluluk, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Hep birlikte daha güçlü yarınlar inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE BAŞARILARA ULAŞMANIN COŞKUSUNU İÇİMİZDE TAŞIYORUZ”

Başkan Hüseyin Akay, çiftçilerin varlığının kendilerine güç ve ilham verdiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün burada tarımın ve çiftçiliğin kutsal mücadelesini sürdüren kooperatifimizin her bir üyesi, kadın ve erkek demeden, her gün toprağına ve emeğine can veren siz değerli çiftçilerimizin varlığı daima bizlere güç ve ilham vermektedir. Hep birlikte bir adım daha ileri gitmenin, daha büyük başarılara ulaşmanın coşkusunu ve kararlılığını içimizde taşıyoruz. Bu kooperatif yalnızca bir ticari oluşum değil, aynı zamanda büyük bir ailedir. Bir dayanışma örneğidir. Her birinizin katkısıyla bu topraklar bereketlenir, bu millet güçlenir. Emeğinize saygı duyan, alın terinizin değerini bilen bir yönetim olarak sizlerin yanındayız ve yanında olamaya sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de tarım sektörü büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılan geleneksel yöntemler ve teknolojik yetersizlikler, verimliliği düşürmekte ve çiftçinin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Toprak erozyonu, su kaynaklarının kıtlığı yanında aşırı kullanımı, iklim değişikliği gibi çevresel faktörler, tarım arazilerinin verimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle ekonomik ve üretim sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bu durum, kırsal göçü tetiklemekte, köylerde genç nüfusun azalmasına ve tarımsal iş gücünde eksikliklere yol açmaktadır. Devlet desteklerinin yetersiz kalması, ürünlerin pazarlanmasında sorunlar yaşanması, tarım sektöründeki sorunların derinleşmesine sebep olmaktadır. Tarım politikalarının revize edilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi önemli hale gelmiştir. Tarım sektörü, ülke ekonomisinin ve gıda güvenliğinin temel taşlarından biridir. Ancak iklim değişikliği, kötü tarım uygulamaları ve yetersiz teknoloji kullanımı gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu alandaki sorunların çözülmesi için ilk olarak, sürdürülebilir tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda organik tarım ve su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri teşvik edilmelidir. Çiftçilerin modern tarım teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak için devlet destekli programlar oluşturulmalıdır. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri artırılarak çiftçilerin bilgi ve beceri seviyeleri yükseltilmelidir. Verimliliği artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapılmalıdır. Yerel ve küresel pazarda entegrasyon sağlanması için dijital platformlar yaygınlaştırılmalıdır.

Bütün bunlara katkı sağlamak için tarımsal amaçlı kooperatifler mevzuatı diğer kooperatiflerden ayrı olarak ve ihtiyaca uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.”

“BAZI AKLI EVVELLER KAYSERİ ŞEKER'İN MALİ TABLOLARININ BURADAN AÇIKLAMASINI İSTEMEK GİBİ BİR DENSİZLİK SERGİLİYOR”

Düzenlenen genel kurulun Kayseri Şeker ile ilgisi olmadığını söyleyen Hüseyin Akay, “Biliyorum, bu yıl bazı ürünler için uygulanan fiyatlar sizin moralinizi bozdu. Şimdi umut pancarda diye bekliyorsunuz. Bildiğiniz gibi önceki yıllarda pancar fiyatlarında öncülük yaptık. Sektördeki her iyi ve çiftçi lehine uygulamada olduğu gibi pancar fiyatlarında ve ödemesinde hep çiftçimizi düşündük. Çok şükür ki bizde siz Aziz Çiftçilerimizi merde de, namerde de muhtaç etmeden, hep zorluklarla mücadele ettik, sizlere sıkıntı yaşatmamaya gayret ettik. Bu yıl için pancar fiyatının Türk Şeker tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bu açıklama yapıldıktan sonra biz de; mevzuat çerçevesinde; İmkânlarımızı, sektördeki rekabet şartlarını ama illa ki pancarın maliyeti ile çiftçimizin kazanması ve yüzünün gülmesi esasını dikkate alarak pancar fiyatını açıklayacağız. Allah bereketli eylesin, bol kazanç ihsan eylesin. Bildiğiniz gibi bugün icra ettiğimiz bu mali genel kurulda kooperatifimizin faaliyetleri ve mali tabloları sizlerin bilginize ve onayınıza sunulacaktır. Bu Genel Kurul'un Kayseri Şeker ile belirttiğim bu hususlar açısından bir ilgisi yoktur. Ancak yol, yordam, usul, erkân bilmeyen hesap, kitaba, mevzuata aklı ermeyen, bırakın bu çapta, bunun yüzde-binde biri ölçeğinde bir kuruluşu yönetmeyen, yeni türedi bazı akli evveller Kayseri Şeker'in mali tablolarının buradan açıklamasını istemek gibi bir densizlik sergiliyorlar. Bre cahiller; Kayseri Şeker artık Halka açık, borsaya kote bir şirket. Öyle aklınız estiği gibi her yerde her konuyu açıklayamazsınız. Zamanı geldiğinde her türlü şeffaflık içinde bilgiler kamuoyu ve hissedarlara açıklanmaktadır. Bu cahillere tavsiyem; Kayseri Şeker'i sadece rant aracı olarak görmüyorsanız, çökülecek bir mekan olarak görmüyorsanız, çiftçinin hakkını gasp etmek gibi bir anlayışınız yoksa ve çiftçiye saygınız varsa, eğer mahcup olacak bir yüzünüz varsa, öyle aklınızın yetmediği bilanço, borç, kar-zarar ve sair konulara çok fazla girmeyin. Utanacak yüzünüz kaldıysa, mahcup olursunuz. Şeker sektörünün bu lider kuruluşuna, Türk Çiftçisinin bu uluslararası değerdeki güzide kuruluşuna çamur atmayı, iftira etmeyi bırakın. Genel kurulumuz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından okunan raporların ve maddelerin oy çoğunluğu ile kabul edilmesinin ardından olağan mali genel kurul sona erdi.