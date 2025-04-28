Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan’a bağlı Çalapverdi köyünü ziyaret etti.

Ziyaret, köyün muhtarı Ahmet Şahiner ve Nimetullah Sevim’in daveti üzerine gerçekleşti. Köylüler, Akay ve beraberindeki heyeti büyük bir coşku ve samimiyetle karşıladı.

Ziyaret sırasında, köy halkı, Kayseri Şeker Fabrikası’nın çiftçiye sağladığı katkıların önemine değinirken, 28 Mayıs’taki seçimler için de hazırlıklarını tamamlama noktasında heyecanlı olduklarını belirttiler.

Çalapverdi köyü sakinleri, seçim öncesi yapılan çalışmalarda, hiçbir detaya göz ardı etmeden işleri ciddiyetle yürütmeye devam ettiklerini ifade ettiler.

Başkan Hüseyin Akay, köylülerin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalapverdi halkı gerçekten bu sürece son derece kararlı ve heyecanlı bir şekilde hazırlanıyor. Bu tür samimi karşılamalar, işbirliği ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu coşkulu ortamda, Kayseri Şeker çiftçisinin gücünü ve sesini Türkiye’ye duyuracaklarına inanıyorum" dedi.

Ziyaret sırasında, köydeki tarımsal faaliyetler ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın üretim süreçlerine dair bilgiler de paylaşıldı.

Kayseri Şeker'in çiftçilerin ekonomik ve sosyal refahını artırma noktasındaki katkıları konuşulurken, çiftçilerin 28 Mayıs’taki seçimde daha güçlü bir sesle temsil edilmesi gerektiği vurgulandı.