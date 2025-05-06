Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki yöneticiler, ekim sezonu dolayısıyla Yenifakılı’da bölge çiftçileriyle bir araya geldi.

Yenifakılı’da çiftçi Cevdet Aslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, tarımsal üretim, pancar ekimi ve yeni sezona dair beklentiler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Başkanı Hüseyin Akay, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ı makamında ziyaret ederek bölgedeki tarım faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezona toprakla buluşan tohumların bereketi ve çiftçilerin emeğiyle hazırlandıklarını ifade eden Akay, çiftçilere verimli bir üretim dönemi temennisinde bulundu.