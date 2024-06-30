1946 yılında Bayburt'ta doğan Koçan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan 1970 yılında mezun oldu. Eğitimine asistan olarak devam ederek 1975 yılında aynı okulda göreve başladı. 1978 yılında Avusturya Hükümeti'nin bursuyla Salzburg'daki Uluslararası Güzel Sanatlar Yaz Akademisi'nde eğitim aldı ve "Salzburg Şehir Onur Ödülü"ne layık görüldü.

1980 yılında Türk halk resimleri üzerine yaptığı araştırmasını tamamlayan Koçan, bir yıl sonra öğretim görevlisi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi'nde sanatta yeterlik derecesini aldı, 1986 yılında doçent oldu ve 1993 yılında profesör unvanını kazandı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık görevini 1997-2005 yılları arasında üstlendi.

UNESCO'ya bağlı Uluslararası Sanat Derneği'nin Türkiye ayağının kuruluşunda etkin rol alan Koçan, 1990-1995 yılları arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Sanatçı aynı zamanda Baksı Müzesi ve İstanbul Sanat Fuarları'nın da kurucusudur. Almanya, Avusturya, Belçika, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Portekiz ve Polonya gibi ülkelerde birçok çalışma ve araştırma projesi gerçekleştirmiştir.

2009 yılında Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekan olan Koçan, 2014 yılında TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçının hayatı ve Baksı Müzesi üzerine yapılan söyleşiler 2018 yılında "Bir Dağda Mucize Yaratan Ressam: Hüsamettin Koçan" adıyla kitaplaştırıldı.