26 Aralık 2022 tarihinde ilk enerji verme testini başarıyla geçen HÜRJET’te 30 Ocak tarihinde ilk kez motoru başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve 18 Mart 2023 itibarıyla taksi testleri için pistle buluşmuştu. İlk uçuşu için ise TUSAŞ’a komşu olan Mürted Hava Meydan Komutanlığından kalkış yapan HÜRJET, bir müddet havada kaldıktan sonra başarıyla inişini gerçekleştirdi.

Piste ilk uçuşu için 07.35’te havalanan HÜRJET, bu uçuşta 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 250 knot hava süratine ulaştı. HÜRJET tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışarak ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET’in varyantları arasında jet eğitim uçağı versiyonu, akrotim gösteri uçağı versiyonu, harbe hazırlık uçağı versiyonu, red aircraft versiyonu ve uçak gemisi versiyonları bulunuyor. İHA