Huriye Küpeli, Güney kaymakamlığı yaptı. Küpeli, daha sonra Hasankeyf ilçesine atandı.

26 Ekim 2003 - 8 Ekim 2005 tarihleri arasında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunan Küpeli, göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Hasankeyf'te okula gönderilmeyen 24 kızı okula başlattı.

Küpeli, 190 yaşlı, kimsesiz, dul, yetim ve engelli vatandaşın yararlanacağı bir de aşevi yaptırdı.

Küpeli, çabalarını Hasankeyf'in layık olduğu turizm potansiyeline kavuşturulması ve yöredeki kadınların durumunun iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaştırdı.

İlçenin Üçyol köyündeki bir mağarayı jandarmanın da katkısıyla kadınlar kahvesine dönüştüren Küpeli, 2014 yılında Osmaniye Vali yardımcısı olarak atandı.

1 Eylül 2018 tarihinde Adana Vali yardımcısı olarak atanan Küpeli, 1 Aralık 2023 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa etti.