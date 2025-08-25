Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Reşadiye ilçesinde meydana geldi. O.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Honda marka otomobil, Bozcalı beldesi mevkiinde kontrolden çıktı. Şarampole uçan araçta bulunan Halime Eraslan ile Arda Arslan hayatını kaybederken, sürücü O.E. ile 2 diğer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.