Bakanlık tarafından açıklanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan dar gelirli ailelerin sıfır yerli otomobil sahibi olmasını amaçlıyor. Program kapsamında, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden yararlanarak yeni araçlarını avantajlı koşullarda satın alabilecek.

Programın Kapsamı ve Ayrıntıları

Yeni teşvik paketi, yerli üretimi desteklemek, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve dar gelirli ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirildi.

Programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular, sosyal yardım kriterleri ve aile gelir düzeyi esas alınarak değerlendirilecek.

Bakanlık yetkilileri, hurda araçların trafikten çekilmesiyle karbon salınımında önemli bir azalma hedeflendiğini, bunun da hem çevreye hem de yerli otomotiv sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Teşvik Paketinde Yer Alan Destek Kalemleri

20 yaş ve üzeri araçlara özel hurda teşviki

Yerli otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti

Togg dahil 12 yerli model için geçerli destek

3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere ek avantajlar

Düşük gelirli ailelere uzun vadeli, faizsiz ödeme planı

Kimler Yararlanabilecek?

Edinilen bilgilere göre programdan,

3 veya daha fazla çocuğu bulunan,

Düşük gelirli,

20 yaş üstü araca sahip vatandaşlar yararlanabilecek.

Başvuru süreci, Ekim 2025 sonunda açıklanacak resmi takvime göre işleyecek. Sektör kaynakları, ilk başvuruların Kasım 2025’te alınabileceğini belirtiyor.

Yerli Otomotive ve TOGG’a Güçlü Talep Beklentisi

Teşvik kapsamında TOGG başta olmak üzere 12 yerli araç modelinin destek programına dahil edilmesi, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlar, ÖTV muafiyetinin etkisiyle TOGG satışlarında rekor artış yaşanabileceğini, bunun da yerli otomotiv üretimine ivme kazandıracağını ifade ediyor.

Çevresel ve Sosyal Katkı

Bakanlık açıklamasında, programın sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal boyutlarıyla da önem taşıdığı vurgulandı.

Eski araçların trafikten çekilmesiyle hava kalitesinde iyileşme, yakıt tasarrufu ve emisyon oranlarında azalma sağlanması hedefleniyor.