Otomobil piyasasında önemli değişiklikler getirmesi beklenen hurda teşviki düzenlemesi için çalışmalar hız kazandı. Paketin merkezinde, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıracak vatandaşlara, sıfır kilometre yerli otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti veya indirimi sağlanması yer alıyor.

Uzun süredir beklenen paketin, hem trafikteki eski araçları azaltarak güvenliği artırması hem de yerli üretimi teşvik etmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Hurda Teşviki Kapsamında 12 Yerli Model

Teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşların alacağı araçların, Türkiye’de üretilmiş olması ve yerlilik oranının en az %40 olması şart koşuluyor. Şu anda hurda teşviki kapsamına girecek 6 markaya ait toplam 12 model konuşuluyor:

Togg: T10X

Fiat: Egea, Egea Cross, Fiorino

Hyundai: i10, i20, Bayon

Ford: Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Toyota: C-HR

Volkswagen: Transporter

Hurda Teşvikinden Yararlanma Şartları Neler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, düzenlemeden yararlanacak vatandaşların uyması gereken şartlar şöyle:

25 Yaş Şartı: Hurdaya ayrılacak aracın model yılı 2001 ve altı olmalı.

Yerlilik Zorunluluğu: Alınacak yeni araç Türkiye’de üretilmiş olmalı ve yerlilik oranı en az %40 olmalı.

ÖTV Muafiyeti: Şartları sağlayanlara ÖTV muafiyeti veya kademeli ÖTV indirimi uygulanacak.

Tek Seferlik Hak: Düzenlemeden her vatandaş yalnızca bir kez yararlanabilecek.

Sosyal Boyut: “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”

Hurda teşviki paketi, özellikle 3 ve üzeri çocuk sahibi, düşük gelirli aileleri hedefleyen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile birleştirildi. Program kapsamında, bu aileler için uzun vadeli ödeme planları ve özel finansman modelleri sunulacak.

Hurda Teşviki Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

Hurda teşviki düzenlemesi şu anda teklif aşamasında bulunuyor. Uygulamanın başlaması için TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Piyasa, özellikle sağlanacak ÖTV ve KDV teşvikinin boyutunu merakla bekliyor.