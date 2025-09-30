Eski araçların trafikten çekilerek yerine yeni, özellikle yerli üretim otomobillerin alınmasını desteklemeyi amaçlayan düzenleme, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen hazırlıkların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Hurda Teşviki Nedir?

Hurda teşviki; 25 yaş ve üzeri otomobil ve hafif ticari araçların trafikten kalıcı olarak çıkarılması karşılığında, vatandaşlara yeni araç alımlarında çeşitli vergi avantajları sunulmasını öngörüyor. Araç sahipleri, eski taşıtlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edecek. Bu süreçte aracın trafik kaydı silinecek ve hak sahibine “hurda taşıt teslim belgesi” düzenlenecek. Söz konusu belge ile yeni araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ya da muafiyeti sağlanması planlanıyor. Özellikle elektrikli, hibrit ve düşük emisyonlu yerli üretim modeller teşvik kapsamında öncelikli olacak.

Yasa Meclisten Geçti Mi?

Henüz değil. Hurda teşviki yasası şu anda TBMM gündeminde bulunuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere ilgili komisyonlarda değerlendirilen düzenleme, yasalaştığında düşük gelir gruplarının otomobile erişimini kolaylaştıracak ve uzun vadeli finansman modelleriyle desteklenecek. Bakanlık kaynakları, düzenlemenin 2025 yılı içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini öngörüyor.

Teşvikten Nasıl Yararlanılacak?

Yasanın çıkmasının ardından vatandaşlar, 25 yaşını doldurmuş araçlarını yetkili tesislere teslim ederek süreci başlatacak. Araç teslim tutanağı, kimlik ve ruhsat gibi belgelerin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının kapatılmış olması şart koşulacak. Ticari araç alımlarında ise en az 10 yıllık kullanım taahhüdü aranacak. Başvurular, yetkili bayiler ve resmi kurumlar aracılığıyla yapılacak.

Beklenen Destek Tutarları

Taslak çalışmalara göre, hurda araç karşılığında yeni alınacak otomobillerde 70 bin TL’ye, hafif ticari araçlarda ise 80 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi uygulanabilecek. Ayrıca yerli elektrikli araç TOGG başta olmak üzere bazı modellerde 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği gündemde.

Ekonomik Ve Çevresel Hedefler

Hurda araç teşviki sadece ekonomik değil, çevresel bir dönüşümü de hedefliyor. Eski araçların trafikten çekilmesiyle hava kirliliğinin azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi ve düşük gelirli vatandaşların otomobile erişiminin kolaylaştırılması da programın öncelikleri arasında.