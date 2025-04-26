Türkiye’de 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik hurda teşviki için hazırlıklar tamamlandı. Ocak 2025'te TBMM’ye sunulan yasa tasarısının, Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte, eski aracını hurdaya ayıranlar sıfır otomobil alımında ÖTV muafiyeti avantajından yararlanabilecek. Ancak bu teşvik, sadece Türkiye'de üretilen araçları kapsayacak.

YERLİ ÜRETİME BÜYÜK DESTEK

ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye’de üretilen otomobiller için geçerli olacak. İthal araçlar teşvik kapsamı dışında kalacak. Yerli üretim araçlarda ise fiyatların ciddi şekilde düşmesi öngörülüyor. Örneğin, Sakarya’da üretilen Toyota C-HR modelinin mevcut 1 milyon 500 bin TL olan başlangıç fiyatının, teşvikle birlikte 1 milyon 200 bin TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor. Ancak bayilerden alınan bilgilere göre, stokların hızla tükenmesi nedeniyle alıcıların hızlı davranması gerekiyor.

HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hurda teşvikinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor:

Aracın 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor.

Araç trafikten tamamen çekilerek hurdaya ayrılmalı.

Yeni alınacak sıfır aracın Türkiye’de üretilmiş olması şart.

ÖTV muafiyeti, her vatandaş için yalnızca bir kez uygulanabilecek.

Hurda teşvikiyle, çevreye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi hedeflenirken, vatandaşlara daha uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olma fırsatı sunulacak. Aynı zamanda yerli otomobil üretimi desteklenecek ve sektörde önemli bir canlılık yaşanması bekleniyor.