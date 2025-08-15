2025 yılı başından bu yana kamuoyunun merakla takip ettiği düzenleme, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu teklif ile somut adım kazandı. Yeni düzenleme, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla özellikle düşük gelirli, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere sıfır araç sahibi olma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Hazırlanan programa göre, hurda durumundaki aracını teslim eden vatandaşlar, yerli üretim sıfır otomobil alımlarında uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkânından yararlanabilecek. Bu destek, sadece araç alımını kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda yerli otomotiv sanayisinin güçlenmesine ve üretimde yerlilik oranının artmasına katkı sağlayacak. Teşvik kapsamına alınacak araçlar, yüksek yerlilik yüzdesine sahip modeller arasından belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yürütecek

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanacak. Yerli üretim otomobillerin tercih edilmesi, hem iç pazarda rekabeti artıracak hem de ithalata olan bağımlılığı azaltacak. Bakanlık yetkilileri, program sayesinde iç talebin canlanacağını, yerli markaların satışlarının artacağını ve ihracat potansiyelinin güçleneceğini vurguluyor.

Başvuru Şartları Netleşiyor

Resmî başvuru tarihi henüz açıklanmasa da, programa yalnızca 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelerin başvurabileceği kesinleşti. Gelir düzeyi düşük olan aileler öncelikli olarak değerlendirilecek. Böylece hem sosyal refahın artırılması hem de otomobil sahipliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre ve Sosyal Katkılar

Teşvikin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’de binek araç parkının yaş ortalamasının düşmesi bekleniyor. Daha yeni ve çevreci araçların yollara çıkması, araç başına düşen karbon salımını azaltacak. Ayrıca, ailelerin ulaşım imkânlarının gelişmesi sosyal yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak. Program, yerli otomobil projeleri arasında öne çıkan Togg başta olmak üzere, Türkiye’de üretilen modellerin satışlarını da destekleyecek.

Yoğun Talep Beklentisi

Bakanlık kaynakları, hem ekonomik avantajlar hem de uygun kredi koşulları nedeniyle programa yüksek katılım beklediklerini ifade ediyor. Uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteğinin, otomobil almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat yaratacağı belirtiliyor.