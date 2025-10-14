Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması durumunda yerli üretim otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, hem düşük gelirli vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmayı hem de ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini hedefliyor. Yeni sistemle birlikte çevresel kirliliğin azaltılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi planlanıyor.

Ailelere Özel Finansman ve Düşük Taksit Desteği

Program kapsamında özellikle üç veya daha fazla çocuğu bulunan aileler, uzun vadeli ödeme planları ve düşük faizli finansman modellerinden yararlanabilecek. Gelir düzeyi düşük haneler için ilk otomobile erişim kolaylaşacak, böylece dar gelirli vatandaşlar da yeni ve güvenli araçlara sahip olabilecek.

Yetkililer, finansman modelinin kamu bankaları aracılığıyla yürütüleceğini, taksit sürelerinin ise 60 aya kadar uzatılabileceğini belirtiyor.

ÖTV’siz Satın Alınabilecek Yerli Otomobil Modelleri

Teşvik kapsamında yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modellerden yararlanılabilecek. Bakanlık tarafından açıklanan ilk liste şu şekilde:

Togg T10X

Toyota CH-R (Sakarya üretimi)

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter (yerli montaj)

Listenin kalan modellerinin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sektörden İlk Tepki: “Piyasayı Canlandırır, Yerli Üretimi Destekler”

İMAS (İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği) Başkanı Hayrettin Ertemel, düzenlemenin hem çevre hem de ekonomi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi:

“Geçmişte uygulanan hurda teşvikleri, piyasada ciddi hareketlilik yaratmıştı. Bu teklif yasalaşırsa hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli üretimin desteklenmesi açısından önemli bir adım olur. Ancak programın kalıcı hale getirilmesi, uzun vadede iç pazar dengelerini etkileyebilir.”

Yasa Teklifi TBMM Gündeminde

Hazırlanan düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Onaylanması halinde karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yetkililer, sürecin hızlı ilerlemesi durumunda teşvikin 2025 yılı bitmeden uygulanabileceğini ifade ediyor.

Hem Çevreye Hem Cebe Katkı

Yeni uygulamayla birlikte, yüksek emisyon yayan ve güvenlik standartlarını karşılamayan araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor. Böylece hem karbon salımı azalacak hem de vatandaşlar için ciddi bir ekonomik avantaj sağlanacak.

Uzmanlara göre, hurda teşviki sayesinde otomotiv piyasasında yerli üretim payı artacak, ithal bağımlılığı azalacak ve ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlanacak.