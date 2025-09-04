Palandöken, araç yenilemek isteyen vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sağlanmasının da ekonomiye canlılık katacağını vurguladı.

2018’de 7,7 Milyon Araç Yararlanmıştı

Palandöken, yazılı açıklamasında en son 2018 yılında uygulanan Hurda Teşvik Kanunu kapsamında 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın bu uygulamadan faydalandığını hatırlattı. Yeni düzenlemenin hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

“İthal Hurda Azalacak, Araçlar Ekonomiye Kazandırılacak”

Hurda teşvik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesiyle, hurda ithalatının azalacağını ve yollarda kullanım dışı bekleyen milyonlarca aracın ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Palandöken şunları söyledi:

“İnsanlar daha az yakıt tüketen, güvenli ve çevre dostu araçlara bindiğinde, bu durum sadece konforu artırmayacak; aynı zamanda enflasyon üzerinde de olumlu etki yaratacaktır. Eski araçların trafikten çekilmesiyle birlikte bakım ve parça maliyetlerinde de ciddi tasarruf sağlanacaktır.”

“Cazip Kredi Alternatifleri Sunulmalı”

Palandöken, hurda teşvik yasasının etkili olabilmesi için vatandaşlara uygun finansman seçenekleri sunulması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşlar araçlarını yenileyebilsin. Bu sayede hem otomotiv piyasası canlanacak hem de yollarımızda daha güvenli ve modern araçlar yer alacak. Böylelikle kazaların azalması, tasarrufun artması ve piyasaya yeni modellerin girmesi mümkün olacak.”

Palandöken, yasa teklifinin bir an önce gündeme alınarak hayata geçirilmesinin, hem çevre dostu bir ulaşım altyapısı oluşturacağını hem de ekonomide hareketlilik sağlayacağını ifade etti.