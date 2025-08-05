Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni düzenlemeye dair kulis bilgileri kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Özellikle eski araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu teşvik, 2025 yılında yeniden devreye alınabilir.

Hurda Teşvikinde Yeni Dönem

Geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve 25 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında, Türkiye’de üretilen otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alınabilmesini öngören yasa teklifi, komisyon aşamasında beklemeye alınmıştı.

Hükümet kanadından o dönem yapılan açıklamalarda böyle bir düzenlemenin kısa vadeli gündemde olmadığı ifade edilmişti. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialara göre, hurda teşviki yeniden gündeme geliyor. Ancak bu kez teşvik sisteminin kapsamı daraltılarak, yalnızca Türkiye'de üretilen elektrikli otomobilleri kapsaması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, şu anda Türkiye'de seri üretimi yapılan tek yerli elektrikli otomobil olan TOGG T10X, teşvikten yararlanabilecek ilk ve tek model olacak. Bilindiği üzere TOGG T10X modeli halihazırda yüzde 10’luk bir ÖTV oranına tabi. Hurda teşvikiyle birlikte bu verginin sıfırlanması durumunda, tüketiciler yaklaşık 100 bin TL seviyelerinde indirim elde edebilecek.

Ancak bu teşvikin yalnızca bir modelle sınırlı kalması, beklenen avantajın kapsamını daraltabilir. Otomotiv sektör temsilcileri ve uzmanlar, düzenlemenin daha geniş bir yelpazeye yayılması durumunda hem çevre açısından hem de ekonomide canlanma açısından daha olumlu sonuçlar doğurabileceği görüşünde.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Sosyal medya ve bazı ekonomi çevrelerinde dile getirilen bu gelişmeler henüz resmiyet kazanmadı. Hükümetin ilgili bakanlıkları tarafından yapılacak resmi açıklamalar, teşvikin kapsamı, yürürlüğe girme tarihi ve hangi araçları kapsayacağı gibi kritik detayları netleştirecek.

Hurda araç sahipleri için umut verici sinyaller gelmeye başladı. Şayet teşvik yasası 2025 yılı içerisinde yasalaşırsa, yerli elektrikli otomobil alımında önemli bir vergi avantajı sunulacak. Ancak tüketicilerin, resmi mevzuat yayınlanmadan önce acele karar vermemesi ve gelişmeleri dikkatle takip etmesi tavsiye ediliyor.