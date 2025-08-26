Başvuru için son tarihin ise 31 Aralık 2025 olduğu söyleniyor.

Hurda araç teşviki yeniden gündeme geldi. 2025 yılı için hazırlanan yeni düzenleme, eski araç sahiplerine hem ÖTV muafiyeti hem de yerli üretim otomobillerde ciddi indirim fırsatları sağlıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG için sağlanacak ek hibeler, vatandaşların ilgisini artırdı.

Hurda Araç Teşviki Nedir?

Devlet tarafından sunulan bu program, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini ve yerine çevreye daha az zarar veren yeni araçların alınmasını hedefliyor. TBMM’ye sunulan teklife göre, 2000 model ve öncesi araç sahipleri hurda teşvikinden faydalanabilecek. Program kapsamında vatandaşlara ÖTV muafiyeti sağlanırken, yerli otomobillerde 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği aktarılacak.

Kimler Yararlanabilecek?

Hurda araç teşvikinden yararlanabilmek isteyen vatandaşlar için belirlenen kriterler şu şekilde:

Araç Model Yılı 2000 ve öncesi (25 yaş ve üzeri) olanlar.

Araç sahipliği bireysel kullanıcıya kayıtlı olması gerekiyor.

Yeni alınacak araç en az %40 yerlilik oranına sahip olmalı.

Teşvik türü ÖTV muafiyeti + TOGG için 1 milyon TL’ye varan hibe sağlanacak.

Aile desteği 3 ve üzeri çocuğa sahip ailelere “İlk Arabam” özel destek sağlanacak.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 (beklenen tarih)

Teşvik programının yalnızca belirli modeller için geçerli olacağı söylendi. Yerlilik oranı en az yüzde 40 olan otomobiller destek kapsamında sayılacak. İşte öne çıkan bazı modeller:

TOGG T10X / T10F

Hyundai i10, i20, Bayon

Toyota CH-R

Fiat Egea, Doblo

Renault Clio, Megane

Ford Courier, Tourneo

Bu araçlar, teşvikle birlikte ÖTV’siz veya hibe destekli olarak alınabilecek.