2000 model ve öncesine ait araçların trafikten çekilerek yerlerine ÖTV’siz sıfır araç alınmasını öngören düzenleme, hem çevre temizliği hem de otomotiv sektöründeki yenilenme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak sektör temsilcilerine göre, ekonomik koşullar ve vergi politikaları nedeniyle düzenlemenin kısa vadede yürürlüğe girmesi zor görünüyor.

2000 Model ve Öncesi Araç Sahipleri Beklemede

Olası teşvik yasası, 2000 model veya daha eski araç sahiplerinin, mevcut araçlarını hurdaya ayırarak bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle yeni otomobil almalarını sağlayacak.

Türkiye genelinde trafikteki araçların önemli bir kısmının 20 yaşın üzerinde olduğu biliniyor. Verilere göre, trafikte bulunan her dört araçtan biri hurda yaşına ulaşmış durumda. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, hurda teşviki düzenlemesini bekliyor.

Uzmanlara göre bu uygulama, yalnızca bireysel araç sahiplerine değil, ekonomiye ve çevreye de olumlu yansımalar sağlayacak. Eski araçların hurdaya ayrılması, hem emisyon oranlarını düşürecek hem de hurda ithalatını azaltacak.

“Maliye Şu Anda Sıcak Bakmıyor”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, hurda teşvikinin sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bugünkü ekonomik şartlarda Maliye Bakanlığı bu düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak sektör olarak hurda teşviki mutlaka yapılmalı. Türkiye’de çok sayıda eski araç var. Bunlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de trafikte güvenlik riski oluşturuyor. Araç parkının yenilenmesi artık bir zorunluluk hâline geldi.”

Uzman Erol Şahin: “2026 Öncesi Zor Görülüyor”

Otomotiv sektörü analisti Erol Şahin ise hurda teşviki beklentilerini değerlendirdi. Şahin, mevcut ekonomik tabloda bu adımın mali açıdan riskli olduğunu vurguladı:

“800 milyar liralık ÖTV hedefi olan bir devletin, ithalatı artıracak ve vergi gelirini azaltacak bir teşvik sistemine onay vermesi şu an için zor. Bu nedenle, kısa vadede hurda teşviki beklemek gerçekçi olmaz.”

Şahin ayrıca, olası bir teşvik açıklamasının “piyasa manipülasyonuna yol açabileceği” uyarısında bulundu:

“Eğer ‘şu araçlar hurda teşvikinden yararlanacak’ denirse, fırsatçılar bu araçları piyasadan toplamaya başlar. Bu da ikinci el fiyatlarını yapay şekilde yükseltir. Vatandaş, 10 liralık aracı 20 liraya alır ama beklediği kazancı elde edemez.”

Teşvik 2028 Öncesi Gündeme Gelebilir

Sektör kaynakları, 2028 yılı öncesinde hurda araç teşvikinin yeniden gündeme alınabileceğini belirtiyor. Ancak kısa vadede seçim öncesi dönem dışında böyle bir adımın atılması beklenmiyor.

Otomotiv sektöründe bu söylentilerin bile araç fiyatlarını yukarı çektiği ifade ediliyor. Hurda teşviki iddiaları son haftalarda ikinci el piyasasında fiyat hareketliliğini artırdı.

Hangi Modeller Teşvik Kapsamında Olabilir?

Teşvik düzenlemesinden yalnızca Türkiye’de üretilen modellerin yararlanması bekleniyor. Listede yer alabilecek bazı modeller şunlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea / Egea Cross

VW Transporter

Bu modellerin yerli üretim olması, hem dış ticaret açığının dengelenmesi hem de yerli sanayinin desteklenmesi açısından teşvik kapsamında değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri hurda araç teşvikinin orta vadede kaçınılmaz olduğunu, ancak ekonomik dengeler nedeniyle yakın zamanda yürürlüğe girmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtiyor.

Düzenlemenin 2028 yılına kadar kademeli biçimde hayata geçirilmesi ve ÖTV indirimiyle sınırlı bir model olarak uygulanması öngörülüyor.