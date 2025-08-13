Tanış, 28 Temmuz’da başlayan ve 19 Ağustos’ta sona erecek görüşmelerde, hükümet adına Kamu İşveren Heyeti, çalışanlar adına ise üç konfederasyonun masada yer aldığını hatırlattı.

“İlk Teklif Beklentilerin Çok Altında”

Hükümetin ilk teklifinin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 olduğunu belirten Tanış, “İki yılın toplamı yüzde 24. Bu oran, yetkili sendikanın talebinin altıda biri seviyede. Geçmiş kayıpları telafi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır” dedi.

Tanış, açıklanan zam oranlarının mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayarak, “TÜİK’in süslenmiş rakamlarının üzerinde bir hayat pahalılığı var. Her gün yaşanan zam fırtınası memurun cebindeki parayı eritiyor. Böyle bir tabloda iki yıllığına yüzde 24’lük artış önermek ‘Memur ve emekli ne verirsek razı olur’ demektir” ifadelerini kullandı.

“Refah Payı Ve Geçmiş Kayıpların Telafisi Masaya Konmalı”

Gerçek enflasyonu görmezden gelen teklifin kabul edilemez olduğunu dile getiren Tanış, refah payı, taban aylık artışı ve geçmiş kayıpların telafisi olmadan yapılacak her zammın “emeğe ihanet” olduğunu söyledi.

Sendikalara Sert Eleştiri

Masada oturan sendikaları da eleştiren Tanış, “Toplu sözleşme maziniz ortada. Yıllardır attığınız imzalarla memuru ve emekliyi sefalete mahkûm ettiniz. ‘Eylem’ diye kamuoyuna sunduğunuz şeyler göstermelik basın açıklamaları ve birkaç saatlik protestolar oldu. Bu sendikacılık değil, iktidarın memuru oyalama mekanizmasıdır. Artık bu tiyatroya izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Tarihin En Büyük Memur Eylemi Yapılmalı”

Tüm sendikaların bir araya gelerek tarihin en büyük memur eylemini gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Tanış, “Bu masa tek bir sendikanın değil, milyonlarca kamu çalışanı ve açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilmiş emeklilerin masasıdır” dedi.

“Hak Verilmez, Alınır”

Hükûmete çağrıda bulunan Tanış, “Masaya gerçek enflasyonu, refah payını ve taban aylık artışını koyun. Sadece rakam açıklamakla olmaz; adaletli bir paylaşım iradesi gösterin” ifadelerini kullandı.

Sendikalara da seslenen Tanış, “Protokol ve koltuk sevdasını bırakın. Ya bu mücadelenin öncüsü olursunuz ya da tarihe memurun hakkını masada satanlar olarak geçersiniz” dedi.

“İki Yıl İçin Yüzde 134 İstendi, Yüzde 24 Teklif Edildi”

Yetkili sendikanın 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için toplam yüzde 46 zam talep ettiğini belirten Tanış, “Bu iki yıl için toplam yüzde 134 demektir. İktidar ise bu talebe karşılık iki yıl için sadece yüzde 24 teklif etmiştir. Geçmiş 5 yıllık kayıplarımızı telafi etmek gibi bir düşünce yok” dedi.

TÜİK enflasyonu üzerinden yapılan zam politikalarıyla memurun alım gücünün son 5 yılda yüzde 200-300 oranında gerilediğini kaydeden Tanış, “Eşi çalışan bir memur geçmişte kredi çekerek ev, araba alabilirken, bugün bunu hayal edemiyor. Bu tablo iktidarın sorumsuzluğunun eseridir. Sarı sendikacılık anlayışı da bu sonuçtan iktidar kadar sorumludur” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu Oyunu Bozacağız”

Sendikal alanda “ön-arka bahçe” anlayışının memurun en büyük düşmanı olduğunu ifade eden Tanış, “Hükümet, ‘nasıl olsa sendikalar ses çıkarmaz’ mantığı ile hareket ediyor. Tüm sendikalar, üyelerinin omuzlarına yüklediği sorumluluğu hissederek hareket etmeli. Biz Hür Sen olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Tanış, “Hak yoksa huzur yok, adalet yoksa sessizlik yok. Emeğin karşılığı verilene kadar bu mücadele bitmeyecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.