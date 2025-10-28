6 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Bozkaya, Aslen Muşludur.
Bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.
Bozkaya’nın Şarkıları
Arabesk ve Pop alanında sanatını icra eden Hülya Bozkaya, 'Bul Getir' yorumuyla dikkat çekmiştir.
Bambaşka
Hay Ben Bu Gurbetin
Ölüm Sana Yakışmıyor
Öldün Artık Benim için
Amansız Hastalık
49 yaşındaki Hülya Bozkaya bir zamanlar kanser hastalığı geçirmişti.
Ancak ünlü sunucu tekrardan kansere yakalandı.
