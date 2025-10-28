6 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan kimdir? Yaşı, eğitimi ve kariyeri
Bozkaya, Aslen Muşludur.

Bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.

Bozkaya’nın Şarkıları

Arabesk ve Pop alanında sanatını icra eden Hülya Bozkaya, 'Bul Getir' yorumuyla dikkat çekmiştir.

Bambaşka

Hay Ben Bu Gurbetin

Ölüm Sana Yakışmıyor

Öldün Artık Benim için

Amansız Hastalık

49 yaşındaki Hülya Bozkaya bir zamanlar kanser hastalığı geçirmişti.

Ancak ünlü sunucu tekrardan kansere yakalandı.

