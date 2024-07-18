Hulusi Belgü’nün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Hulusi Belgü kimdir? İşte detaylar…

HULUSİ BELGÜ KİMDİR?

Hulusi Belgü, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur.Hulusi Belgü, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra eğitimini ABD'de San Diego National Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında ulusal ve uluslararası nakliye sektöründe çalışan Belgü, kariyerinde çeşitli firmalarda yöneticilik yapmıştır.

Etur Turizm Şirketi, Uluslararası Demir Ticaret AŞ ve Safir Gayrimenkul gibi önemli şirketlerde faaliyet göstermiş ve İstanbul'daki Forum İstanbul AVM ile Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri'nin sahibi olarak bilinmektedir.

Ayrıca, Multi Corporation'ın Türkiye iştirakinin temsilciliğini üstlenen ve Multi Development Türkiye'de CEO olarak görev yapan Belgü, 2013-2019 yılları arasında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde başkanlık yapmıştır.

Özel yaşamında evli olan ve üç çocuk babası olan Hulusi Belgü'nün oğullarının adları Aleks ve Deivid'dir. 1.74 metre boyunda ve 81 kilogram ağırlığında olan Belgü, akrep burcudur ve Fenerbahçe taraftarıdır.