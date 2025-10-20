Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili yeni bir adım atıyor. Torba yasa teklifine eklenmesi planlanan düzenlemeyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir borç affı geliyor.

Hazırlıkları süren çalışmaya göre, 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait 3,1 milyar liralık GSS borcu tamamen silinecek, yaklaşık 10 milyon kişinin ise borcu ertelenecek.

3,1 Milyar Liralık Borç Siliniyor

Takvim’in haberine göre, yeni yasa düzenlemesiyle 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar lirayı aşan GSS borcu ertelenecek. Buna ek olarak, 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon 333 bin 178 liralık borcu tamamen silinecek.

Bu rakamın 554 milyon 195 bin lirası asıl borç, 2 milyar 574 milyon lirası ise gecikme cezası ve zammı olarak kaydedildi.

GSS Nedir, Kimleri Kapsıyor?

GSS, “bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan ve sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan sigorta sistemi” olarak tanımlanıyor.

2012 yılından itibaren tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilen GSS, Türkiye’de sağlık güvencesi sisteminin temelini oluşturuyor.

Bu kapsamda;

Çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alanlar, İşverenler, Yabancı uyruklular ve öğrenciler, Türk soylular, vatansızlar, Er, erbaş ve askeri okul öğrencileri, İşsizlik veya kısa çalışma ödeneği alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri GSS kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS’li sayılıyor

Borç Affı İçin Son Aşama

2015 yılından bu yana farklı dönemlerde GSS prim borçları yapılandırılmış olsa da, yeni düzenleme kapsamındaki af bugüne kadar getirilen en geniş kapsamlı çalışma olarak öne çıkıyor.

TBMM’ye sunulması planlanan torba yasa teklifinin onaylanması halinde, 3,1 milyar liralık GSS borcu silinecek, milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alacak.