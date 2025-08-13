Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı teklif, sendikalar cephesinde tepkiye neden oldu. Teklif, 2026'nın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %6 artış öngörürken, 2027 için ise iki altı ayda %4'lük zamlar öneriyor. Bu oranlar, memur sendikalarının taleplerinin oldukça altında kaldı ve gerilimi artırdı.

"Bu Teklifle Müzakere Edilmez, Mücadele Büyütülür"

Yetkili konfederasyon Memur-Sen, hükümetin teklifine yorum yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Üzerinde pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" diyerek, kamu işvereninin kendilerini "sahaya" yönlendirdiğini belirtti. Bu açıklamaların hemen ardından, sendika yarın Çalışma Bakanlığı önünde ve 81 ilde eylem yapacaklarını duyurdu. Benzer şekilde, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da teklifi "diyalog sürecinin anlamsızlığını gösteren bir adım" olarak yorumlayarak, bu duruma karşı mücadelenin büyüyeceğini vurguladı.

Sendikaların Gerçek Talepleri Neler?

Hükümetin sunduğu düşük oranlar, memur sendikalarının iddialı talepleriyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Memur-Sen, 2026 yılı için %88, 2027 için ise %46'lık bir zam teklifi sunmuştu. Bu talepler arasında, maaşlara kademeli artışların yanı sıra, taban aylığa zam ve %10 refah payı gibi önemli maddeler yer alıyordu. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL'ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi sosyal yardımların da artırılması istenmişti.

Aile Yılı Kapsamında Yan Haklar ve Bayram İkramiyesi Vurgusu

Memur-Sen, maaş zammı dışında, yan haklar ve sosyal yardımlarla ilgili de geniş kapsamlı taleplerde bulundu. "Aile yılı" kapsamında, evlilik, doğum ve çocuk yardımlarının ciddi oranlarda artırılması talep edildi. Eş yardımının 11.710 TL'ye, çocuk yardımının ise her çocuk için 5.850 TL'ye yükseltilmesi önerildi.

Ayrıca, memurlara dini bayramlarda 23.400 TL ikramiye verilmesi ve gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi gibi talepler de masadaydı. Giyecek ve yiyecek yardımlarının da güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesi isteniyordu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ağustos ayına kadar bir uzlaşma sağlanamazsa, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. 11 üyeden oluşan kurulun vereceği karar, nihai ve bağlayıcı olacak.

Görüşmelerdeki bu aykırılık önümüzdeki günlerde neler getireceği ise merak konusu.