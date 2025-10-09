Bina rayiç bedellerinde son zamanda gerçekleşen ve bazı bölgelerde yüzde 500’ü bulan rekor artışlar, emlak vergilerinde büyük bir sıçramaya neden oldu. Milyonlarca vatandaşın tepkisine sebep olan bu durum üzerine hükümet, 2026 yılı için yeni bir yasal düzenleme hazırlığına başladı.

Bina rayiç bedellerindeki aşırı yükseliş, emlak vergilerini direkt olarak etkileyerek kimi büyükşehirlerde vergi oranlarının yüzde 1400’e kadar çıkmasına neden oldu. Artışlardan sonra on binlerce vatandaş, belirlenen vergi tutarlarına karşı mahkeme yoluna başvurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerden gelen verileri mercek altına aldı. Artan tepkiler ve yargı süreçlerinin artmasıyla birlikte, hükümetin emlak vergisi artışlarına sınırlama getirecek yeni bir adım atmaya hazırlandığı bildirildi.

“Üst Sınır” Düzenlemesi Konuşuluyor

Gündemdeki düzenleme kapsamında, emlak vergisi artışlarına üst sınır getirilmesi planlanıyor. Bakanlıkta tartışılan formüller arasında, artış oranının en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılması ya da yıllık yeniden değerleme oranı kadar belirlenmesi gibi seçenekler yer alıyor.

Emlak vergilerindeki fahiş artışları dizginlemeye yönelik benzer bir adım daha önce 2017 yılında da yapılmıştı. O dönem, takdir komisyonlarının arsa ve araziler için belirlediği yüzde 3000’e varan değer artışları sonrası, “dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini aşamaz” kuralı getirilmişti. Bu karardan sonra açılan davalar da otomatik olarak konusuz kalmıştı.