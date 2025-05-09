Dizi, ilk bölümü 21 Eylül 2023'te yayınlanan, Medyapım imzalı, Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı bir dram yapımı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Emre Törün, dizinin yeni sezonunda kadroya katılarak "Şeref" karakterini canlandırmaya başladı. Deneyimli oyuncunun projeye dahil olması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da doğan Emre Törün, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Oyunculuk kariyerine 1996 yılında başlayan Törün, ilk olarak Kara Melek adlı dizide dört sezon boyunca rol aldı.

Törün, 2015-2017 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Oyuncu, halen televizyon projelerinde aktif olarak yer almaya devam etmektedir.