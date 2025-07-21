Huawei, uzun zamandır sessizliğini yitirdi. Akıllı telefon pazarında tekrardan zirveye ulaştı. 2025 senesinin ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan son verilere göre şirket, Çinli rakiplerini ve Apple’ı arkada bırakarak satış oranını yükselten marka oldu. Pura 80 serisinin ön planda olduğu bu dönemde Huawei’nin toplam sevkiyatı 12 milyon adedin üzerinde yer aldı. Apple dikkat çekici bir düşüşle beşinci sıraya kadar geri planda kaldı.

Araştırma şirketi IDC’nin bilgilendirdiği verilere göre, Huawei senenin ikinci çeyreğinde Çin pazarındaki akıllı telefon satışlarının yüzde 18’ini tek başına uuguladı. Bu başarı, şirketin dört yıl ara vermesinin ardından liderlik koltuğunu tekrardan almasına yol açtı. Özellikle fotoğrafçılık alanında amiral gemisi modelleriyle kullanıcıların ilgisini çeken marka, uzun zamandır süregelen ABD kaynaklı yaptırımlara rağmen pazardaki etkisini yükseltti.

Sadece Huawei değil, Çinli markalar da bu zamanda zorluk çekti. Vivo'nun satışları yüzde 10’a yakın bir düşüş yaptı ve şirket ikinci sıraya geriledi. Oppo üçüncü sırayı alırken, Xiaomi dördüncü oldu. Apple’ın ise ilk beşte bulunan tek yabancı marka olmasına rağmen sıralamadaki geride oluşu ilgi çekti. Senenin aynı zamanında genel akıllı telefon pazarı da yüzde 4 oranında küçüldü ve toplamda 69 milyon adetlik sevkiyat gerçekleşti.