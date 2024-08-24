Hasan Arda Kaşıkçı, Htalks YouTube kanalı üzerinden paylaştığı içeriklerle sosyal medyada gündem olmayı başaran bir içerik üreticisidir. Özellikle "Bu ülkenin tek sorunu garibanlık" sözleriyle dikkat çeken Kaşıkçı, birçok kişinin merak konusu olmuştur. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir, nereli, kaç yaşında?

H-Talks adlı kanalıyla son günlerde yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Hasan Arda Kaşıkçı son olarak "Bu ülkenin tek sorunu garibanlık" sözleriyle gündem oldu. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMDİR?

Ankara’da yaşayan Hasan Arda Kaşıkçı, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. 2012-2017 yılları arasında Avusturya’da eğitim gören Kaşıkçı, Beşiktaş ile ilgili videolarıyla tanınmış ve özellikle spor, siyaset gibi gündem konularındaki yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesi elde etmiştir. YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda aktif olarak içerik üretmeye devam eden Kaşıkçı, Beşiktaş taraftarları ve genel futbolseverler arasında sıkça gündeme gelmektedir.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın "Bu ülkenin tek sorunu garibanlık" sözleri sonrası sosyal medyada büyük ilgi görmesi, onun kim olduğuna dair araştırmaları da artırmıştır.

Hasan Arda Kaşıkçı, spor ve siyaset başta olmak üzere birçok konuda yaptığı yorumlarla dikkat çeken ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bir içerik üreticisidir. Htalks YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Kaşıkçı, özellikle Beşiktaş taraftarları arasında popülerliğini sürdürmektedir.