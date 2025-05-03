15 yılı aşkın süredir sağlık alanında deneyim kazanmış ve sağlıklı yaşam konusunda insanlara rehberlik etmektedir. Burcu Ürge, aynı zamanda "Burcu Ürge ile Her Şey Dahil" adlı programı ile de televizyon dünyasında yer almaktadır.

BURCU ÜRGE KAÇ YAŞINDA?

Burcu Ürge'nin doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, 30'lu yaşlarının sonlarına yakın olduğu tahmin edilmektedir. 2005'te Selim Pars Koleji'nden mezun olup 2010 yılında Bilgi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

BURCU ÜRGE NERELİ?

Burcu Ürge'nin doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul'da yaşadığı ve çalışmalarını burada yürüttüğü bilinmektedir.

BURCU ÜRGE EVLİ Mİ?

Burcu Ürge'nin Instagram paylaşımlarından ve kamuya açık kaynaklardan, evli olmadığı anlaşılmaktadır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ürge, kariyerine ve profesyonel başarısına odaklanmaktadır.

BURCU ÜRGE'NİN KARİYERİ

Kariyerine milli voleybolcu olarak başlayan Burcu Ürge, sporculuk kariyerindeki sakatlık nedeniyle sağlık sektörüne yönelmiştir. Burada 15 yıldan fazla bir süredir aktif olarak çalışmakta ve sağlıklı yaşam ile güzellik konularında danışmanlık yapmaktadır. Kendi markasını ve güzellik merkezini kurarak, danışanlarına sağlıklı bir yaşam sürmeleri için rehberlik etmektedir. Aynı zamanda her Cumartesi Haber Türk Spor ekranlarında "Burcu Ürge ile Her Şey Dahil" adlı programı sunmaktadır.

BURCU ÜRGE'NİN INSTAGRAM HESABI

Burcu Ürge, sosyal medya platformu Instagram'da (@burcuurge_) oldukça aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaktadır. Instagram hesabında yaklaşık 25.4 bin takipçisi bulunmakta ve sağlık, güzellik, spor konularında bilgi birikimlerini takipçileriyle paylaşmaktadır. Programı ve işlerine dair güncellemeleri de burada duyurmaktadır.