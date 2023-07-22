Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Paraguay, İspanya, Fransa, Mısır ve Cezayir'e yeni büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Paraguay Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Mısır Arap Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, İspanya Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Nüket Küçükel Ezberci atandı. İGFA