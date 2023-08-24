Kaplan, İlçede son günlerde özellikle uluslararası karayolunda ve şehir içinde önemli noktalarda yaşanan trafik yoğunluğunda şoförlere sabır ve hoşgörü uyarısı yaptı.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan, trafikte önceliğin yayalara verilmesi gerektiğini ifade ederek, "İlçemiz Sorgun’da nüfus yoğunluğunun artmasıyla trafikte yoğunlaştı. Şoförlerimiz bu sıcak yaz aylarında daha sabırlı, daha hoşgörülü olup önceliği yayalara vererek trafik sıkıntısını aşabilirler. Trafik kurallarına göre geçiş önceliği olanlara hoşgörülü davranıp geçiş üstünlüğü sağlar, şehir içinde hız yapmadan kurallara uygun hareket edersek akan bir trafikte daha huzurlu bir sürüş yapmış oluruz” dedi.

“GEREKSİZ KORNAYA BASMAMALIYIZ”

Kaplan, sürücülerden bazılarının özellikle sinyalizasyon sisteminin bulunduğu kavşaklarda yeşil ışık yanmadan basılan kornaları “gereksiz” olarak değerlendirerek, kornanın acil durumlarda uyarı olarak kullanılması gerektiğini hatırlattı. Alpaslan Demir