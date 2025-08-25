Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve mevduat gelirlerinde stopaj artışı sonrasında yatırımcıların kazançları gözle görülür şekilde geriledi.

Aylık mevduat faizleri birçok bankada yüzde 45 seviyesinin altına inerken, yatırımcılar da yüksek getiri arayışına yöneldi. Bu ortamda bankaların yeni müşteri kazanmak için devreye aldığı “hoş geldin faizi” kampanyaları öne çıkmaya başladı.

Bankacılık kaynaklarına göre özellikle 32 ila 45 gün arası vadelerde uygulanan bu kampanyalar, yatırımcılara standart oranların üzerinde kazanç imkânı sunuyor.

Kısa vadede daha yüksek faiz almak isteyen yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirerek getirilerini korumaya çalışıyor.

Bankaların En Yüksek Hoş Geldin Faizleri

ING Bank Turuncu Hesap: %49,00

Türkiye Finans Günlük Hesap: %49,00 (kâr payı oranı)

Anadolubank Renkli Hesap: %48,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %48,00

ODEA Bank Oksijen Hesap: %47,00

Denizbank Kaptan Hesap: %47,00

1 Milyon Tl'nin Güncel Getirisi

En yüksek oran dikkate alındığında, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi şöyle hesaplanıyor:

Mevduat tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 32 gün

Faiz oranı: %49,00

Net getiri: 35.441 TL

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlara göre, eylül ayında Merkez Bankası’ndan 300 temel puanlık yeni bir faiz indirimi daha gelebilir.

Bu durumda “hoş geldin faizi” kampanyaları yatırımcı için kısa vadede cazip bir çıkış noktası olsa da dikkat edilmesi gereken bazı koşullar bulunuyor.

Bankaların çoğu, bu kampanyalarda vadesiz hesapta belirli bir miktar para tutulmasını şart koşuyor. Bu da toplam getirinin kâğıt üzerindeki rakamlardan daha düşük olmasına yol açabiliyor.

Yatırımcıların karar vermeden önce bu şartları dikkatle incelemesi, riskleri göz önünde bulundurması ve yalnızca kısa vadeli avantajlara odaklanmaması gerektiği vurgulanıyor.