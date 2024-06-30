Osiris ve İsis'in oğlu olan Horus, genellikle şahin başlı olarak tasvir edilir.

Firavunlar, İsis'in kucağında oturarak, Horus'un dünya üzerindeki varlıkları oldukları inancını simgeler.

Firavunlar Horus'un adını kendi isimlerine ekler, kendilerini onun yeryüzündeki temsili olarak görürlerdi.

Horus, hem Güneş'in, Ra'nın takipçisi olarak hem de Osiris'in oğlu olarak önemlidir. Mısır'ın farklı bölgelerinde, soy ağaçlarına bağlı olarak on beşten fazla farklı Horus formu tanınmıştır. Doğumu, Osiris'in amcası Set tarafından öldürülmesinden sonra İsis'in büyüleriyle gerçekleştiği söylenir; Chemmis yakınlarındaki yüzen adada büyütüldü.

Çocukluğunda Harpokrates olarak bilinen Horus, İsis tarafından emzirilen ve daha sonra yeni doğan güneşle ilişkilendirilen bebek olarak betimlenmiştir. Harmakhis (Ufuktaki Horus), dirilişi ve sonsuz yaşamı simgeler, genellikle Khepera ile birlikte gösterilmiştir. Giza platosundaki Büyük Sfenks, Horus'un bir başka görünümüdür.

Haroeris (Yetişkin Horus), başlangıçta Yukarı Mısır'ı yöneten tanrı olarak bilinir. Hathor'un oğlu veya bazen kocası olarak anılan Horus, Osiris ve Set'in kardeşidir ve yaklaşık MÖ 3000 yılında Aşağı Mısır'ı fethetmiş ve iki krallığı birleştirmiştir.

Yetişkin Horus'un birçok eşi ve çocuğu vardı; bunlar arasında İsis'ten olduğuna inanılan Duamutef, Imsety, Hapi ve Qebehsenuef adlı dört oğlu bulunur. Lotus çiçeğinden doğdukları kabul edilen bu çocuklar, yaratılışla ilişkilendirilen güneş tanrıları olarak bilinirler. Anubis, onları mumyalama ve cenaze törenleri gibi görevlerde kullanmıştır. Horus daha sonra onları dört ana yönün koruyucusu olarak atamıştır.

Behdetli Horus ise Behdet'in batı deltasında tapınılan bir başka Horus formudur.