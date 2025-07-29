Honda, küçük şehir içi kullanımına uygun olan otomobili N-ONE e'yi tanıttı. İlgi çeken özellikleri olan otomobil, iddialara göre araç, uygun fiyatı ile ön plana çıkacak.

Honda, Japonya'da şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi olarak bilinir. "Kei car" alanında elektrikli otomobillere bir yenisini daha geldi.

Şirketin yeni tanıttığı N-ONE e, özellikleri incelendiğinde küçük boyutlu olup retro tasarımı ve esnek iç mekanıyla günlük kullanıma uygun bir araç olarak kullanıma sunulacak.

Honda, aracın iç mekanını bütünüyle yenileyeme sağlıyor. Orta konsolda yer alan multimedya ekranı ve butonla kontrol edilen vites sistemine, klima gibi temel işlevler için eklenen fiziksel düğmeler de bulunuyor.