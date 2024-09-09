Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:43     06:09     12:43     16:18     19:07     20:27

Yozgat hava durumu 09 Eylül 2024 Yozgat hava durumu 09 Eylül 2024

Akdağmadeni   04:39      06:05     12:39     16:13     19:03     20:23

Aydıncık             04:41     06:07     12:41     16:16     19:05     20:26

Boğazlıyan         04:43     06:08     12:41     16:16     19:05     20:24

Çandır                 04:42     06:07     12:40     16:15     19:04     20:23

Çayıralan            04:41     06:06     12:40     16:14     19:03     20:23

Çekerek              04:40     06:06     12:40     16:15     19:04     20:25

Kadışehri            04:39     06:05     12:39     16:14     19:03     20:24

Saraykent           04:41     06:07     12:40     16:15     19:04     20:24

Sarıkaya              04:42     06:07     12:41     16:15     19:04     20:24

Şefaatli                04:44    06:10     12:43     16:18     19:07     20:27

Sorgun                04:42     06:08     12:42     16:16     19:05     20:26

Yenifakılı            04:44     06:09     12:42     16:17     19:06     20:25

Yerköy                04:45     06:11     12:44     16:19     19:08     20:28

Kaynak: Haber Merkezi